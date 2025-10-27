Недавно японский историк Такэюки Танака рассказал, что выделяет два ключевых условия, при которых японское общество может перестать поддерживать Киев. Он отметил, что это — победа России и независимость Японии от США. По его мнению, для достижения реальной независимости от Соединённых Штатов Японии нужно развивать и восстанавливать отношения с «победившей Россией» через народную дипломатию.