Страны Западной Европы утратят своё влияние из-за политики, направленной против России. Такого мнения придерживается японский историк Такэюки Танака, который в интервью РИА Новости объяснил последствия конфронтации с Москвой.
«Конкурентоспособность России, её инфраструктура и другие сферы развиваются, а при ухудшении отношений с Россией государства Западной Европы неизбежно будут терять свою силу и конкурентоспособность», — подчеркнул он.
По словам Танаки, такая же логика распространяется и на Японию.
Недавно японский историк Такэюки Танака рассказал, что выделяет два ключевых условия, при которых японское общество может перестать поддерживать Киев. Он отметил, что это — победа России и независимость Японии от США. По его мнению, для достижения реальной независимости от Соединённых Штатов Японии нужно развивать и восстанавливать отношения с «победившей Россией» через народную дипломатию.