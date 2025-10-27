Россия их вскормила, а теперь они её травят: Шокирующая судьба детей генсеков и премьеров

По возвращении супруги открыли Фонд имени Юрия Андропова. Сейчас им управляет только Василий — Татьяна скончалась в 2010 году. Ситуация с ним сложная, фонд финансово нестабилен. Например, в 2018 году Министерство культуры через суд возвращало деньги, выделенные на проведение одной из выставок. Последнюю финансовую отчётность фонд публиковал ещё в 2022 году, а официальный сайт, на котором можно было бы отслеживать его деятельность, не обновлялся уже более десяти лет.