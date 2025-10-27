Медведев прокомментировал успешные испытания ракеты «Буревестник»: что он сказал

В воскресенье, находясь в штабе Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил об окончании испытаний крылатой ракеты «Буревестник», имеющей неограниченную дальность полета. Позднее российский глава поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения «Буревестника» в составе ВС РФ. Тогда же Путин подчеркнул необходимость утвердить возможные способы ее применения.