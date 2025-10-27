Ричмонд
Медведев прокомментировал успешные испытания ракеты «Буревестник»: что он сказал

Медведев поздравил друзей РФ с успешными испытаниями «Буревестника».

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил друзей России с успешными испытаниями новой крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью.

«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” с ядерным двигателем и боевой частью», — написал Медведев в аккаунте соцсети Х.

В воскресенье, находясь в штабе Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил об окончании испытаний крылатой ракеты «Буревестник», имеющей неограниченную дальность полета. Позднее российский глава поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения «Буревестника» в составе ВС РФ. Тогда же Путин подчеркнул необходимость утвердить возможные способы ее применения.

Позднее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец заявил, что подобная ракета может десятилетиями летать над Землей.

