Медведев прокомментировал успешные испытания ракеты «Буревестник»: что он сказал

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил друзей России с успешными испытаниями новой крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью.
«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” с ядерным двигателем и боевой частью», — написал Медведев в аккаунте соцсети Х.
В воскресенье, находясь в штабе Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил об окончании испытаний крылатой ракеты «Буревестник», имеющей неограниченную дальность полета. Позднее российский глава поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения «Буревестника» в составе ВС РФ. Тогда же Путин подчеркнул необходимость утвердить возможные способы ее применения.
Позднее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец заявил, что подобная ракета может десятилетиями летать над Землей.