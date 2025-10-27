В Латвии на неделю продлили запрет на ночные полеты у границы с Россией и Беларусью

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Латвии продлили еще на неделю частичное закрытие воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над страной.
«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до конца суток воскресенья, 2 ноября», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, потом был продлен до 12 октября, а затем его продлевали еще на две недели.
«Аналогичные меры действуют также на границе с Литвой и Эстонией, исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством», — подчеркнул собеседник агентства. Ограничения действуют с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 до 08:00 по минскому времени), информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны. -0-