Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины

«Мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее Мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению», — сказал Лавров.