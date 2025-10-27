Ричмонд
Германия обсудит с ЕС и НАТО дальнейшую поддержку Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совершит в понедельник рабочий визит в Брюссель для проведения серии политических переговоров с руководящими представителями Европейского союза и НАТО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совершит в понедельник рабочий визит в Брюссель для проведения серии политических переговоров с руководящими представителями Европейского союза и НАТО.

Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ, в программу визита войдут встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Основной темой предстоящих консультаций станут вопросы дальнейшей поддержки Украины, а также проблемы европейской безопасности и обороноспособности. Отдельным направлением переговоров будут вопросы международной торговли, включая обеспечение бесперебойных поставок ключевых сырьевых ресурсов и комплектующих для европейских компаний, в частности редкоземельных элементов и компьютерных чипов. Также планируется обсудить меры по укреплению экономической конкурентоспособности Европы и диверсификации торговых связей.

Кроме того, в рамках визита состоится встреча германского министра с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, который в настоящее время также находится в Брюсселе для участия в торгово-политических переговорах.

Ранее сообщалось, что в Латвии продлили запрет на полеты вблизи границы с РФ и Белоруссией в ночное время.

