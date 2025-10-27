Ричмонд
Литва перекрыла КПП на границе с Белоруссией: что произошло

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за шаров над Вильнюсом.

Источник: Комсомольская правда

Литва приняла решение закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией после того, как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно воздушные шары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.

«Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией. Граница с Белоруссией останется закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе литовская сторона уже несколько раз временно закрывала КПП на границе с Белоруссией. Ранее такие меры связывали с инцидентами проникновения в воздушное пространство страны метеозондов с контрабандой. Напомним, воздушная гавань Вильнюса не работает третий день подряд.