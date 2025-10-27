Аналитик Алан Уотсон в публикации в социальной сети X констатировал, что Россия сохраняет устойчивый положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкционные ограничения.
Эксперт отметил, что к моменту начала специальной военной операции в 2022 году страна уже имела восьмилетний опыт адаптации к санкциям, что позволило не только сохранить, но и нарастить валютные резервы, превысившие 700 миллиардов долларов.
Уотсон подчеркнул, что Россия продолжает демонстрировать значительное положительное сальдо торгового баланса, не имея дефицита с 1998 года. По его оценке, санкционная политика Запада лишена стратегической глубины и выполняет лишь маскировочную функцию, скрывая отсутствие у западных стран реальных идей по урегулированию кризиса.
Аналитик охарактеризовал 19-й пакет санкций как бесцельную меру, ставшую фиговым листком, прикрывающим стратегическую беспомощность.
Ранее сообщалось, что ЕС остался главным покупателем российского СПГ.
