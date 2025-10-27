Спецслужбы Великобритании не могут договориться между собой

Документ, подготовленный в 2023 году бывшим советником премьер-министра Ником Тимоти, указывает на недостаточную координацию между контрразведкой (MI5), внешней разведкой (MI6) и Центром правительственной связи (GCHQ). Как сообщил источник издания, разногласия между службами часто приводят к тупиковым ситуациям, поскольку Министерство иностранных дел представляет позицию MI6, а Министерство внутренних дел — MI5.