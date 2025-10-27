Ричмонд
Пакистан уничтожил 25 боевиков на границе с Афганистаном

Пакистанские силы безопасности уничтожили 25 боевиков, пытавшихся прорваться с афганской территории в двух пограничных районах. Об этом сообщает Межведомственное управление по связям с общественностью пакистанских вооружённых сил (ISPR).

Источник: Life.ru

По данным ведомства, 24−25 октября в районе границы зафиксировали движение двух групп экстремистов из формирования «Фитна аль-Хаваридж» (пакистанское крыло «Талибана»* «Техрик-е Талибан Пакистан»). В результате обмена огнём 15 боевиков были нейтрализованы в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, ещё 10 — в округе Куррам. На месте обнаружили крупные запасы оружия, боеприпасов и взрывчатки.

При этом в ходе антитеррористической операции погибли пятеро пакистанских военнослужащих; есть ли ещё раненые, в релизе не уточняется. В ISPR подчеркнули, что инциденты произошли на фоне переговоров делегаций Пакистана и Афганистана в Турции — в Исламабаде ожидают от Кабула конкретных шагов по усилению контроля границы и недопущению использования афганской территории для атак на Пакистан.

Ранее Life.ru писал, что в Стамбуле стартовали переговоры между Пакистаном и Афганистаном, на которых поднимали вопрос безопасности границы. Пакистан прямо пригрозил перейти к «открытой войне», если соглашения не будет, заявил министр обороны Хаваджа Асиф.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

