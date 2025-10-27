Глава МИД Германии Вадефуль обсудит с лидерами ЕС и НАТО поддержку Украины

«Министр иностранных дел Вадефуль отправится в Брюссель для политических переговоров. В программе — встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в официальном сообщении.