МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В западных странах популярно мнение о том, что Россия в скором времени должна запросить переговоры о заключении мира на Украине, но это лишь раздутый пропагандой миф, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — отметил он.
Москва не раз заявляла, что открыта к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагала российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.
По данным Минобороны, за минувшие сутки военные нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих.