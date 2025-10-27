Ричмонд
«Будет умолять». На Западе сделали заявление о скором крахе России

Боуз: на Западе распространено мнение о слабости России, но это заблуждение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В западных странах популярно мнение о том, что Россия в скором времени должна запросить переговоры о заключении мира на Украине, но это лишь раздутый пропагандой миф, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — отметил он.

Москва не раз заявляла, что открыта к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагала российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.

По данным Минобороны, за минувшие сутки военные нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих.