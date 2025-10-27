Ричмонд
Аналитик Уотсон: Санкциями против России Запад прикрывает отсутствие стратегии

Уотсон отметил, что Москва успешно адаптировалась к санкциям.

Источник: Комсомольская правда

Запад, вводя санкции против России, фактически пытается маскировать отсутствие чёткой стратегии в отношении Москвы. Об этом необычную причину такой политики высказал американский аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х.

Он напомнил, что валютные резервы России превысили 700 миллиардов долларов и продолжают расти, а сальдо торгового баланса остаётся положительным с 1998 года. По его мнению, это доказывает, что Москва успешно адаптировалась к санкциям.

«Выпущен 19-й раунд санкций. Каковы результаты первых 18? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии», — подчеркнул Уотсон.

Ранее британское издание The Guardian усомнилось в действенности новых санкций против России. Эксперты газеты считают, что ограничения не смогут прекратить конфликт на Украине, но могут подтолкнуть к соглашению, которое окажется более выгодным для России, чем для Запада.