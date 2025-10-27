ВМС США потеряли истребитель и вертолет в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море произошли два отдельных инцидента с авиационной техникой Военно-морских сил США. Согласно заявлению Тихоокеанского флота ВМС США, размещенному в социальной сети X, 26 октября 2025 года вертолет MH-60R Sea Hawk из состава 73-й ударной вертолетной эскадрильи потерпел крушение во время плановых операций.