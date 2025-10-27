Ричмонд
В Россию отправили 22 тонны гранатов из Афганистана

Из афганской провинции Кандагар в Россию отправили 22 тонны гранатов, сообщает Ariana News. Партия стоимостью $24 тысячи проходит через Туркменистан.

Из-за закрытия границы с Пакистаном афганские торговцы сталкиваются с убытками. Многие грузовики с гранатами, виноградом и помидорами застряли на границе, и часть продукции испортилась.

Этот экспорт считают началом масштабной кампании в Россию. К концу сезона компания планирует поставить 200−250 тонн гранатов. В этом году в Кандагаре ожидали урожай более 270 тысяч тонн. Однако проблемы на границе и нехватка холодильных установок вызывают у фермеров беспокойство о судьбе урожая, который рискует испортиться при отсутствии надёжных путей экспорта.

Отметим, что за год средняя стоимость потребительской корзины в России увеличилась на 9%. Наибольший рост цен наблюдался на лук (23%) и творог (20%). Рост цены творога обусловлен растущей себестоимостью производства, поскольку на выращивание скота уходит от 18 до 30 месяцев.

