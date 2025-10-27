В США призвали дать имя Обамы бальному залу Белого дома после ухода Трампа

Сенатор Рубен Гальего, который представляет Демократическую партию в Конгрессе США, предложил назвать именем 44-го американского президента Барака Обамы новый бальный зал Белого дома после того, как глава государства Дональд Трамп покинет свой пост.
Так он ответил на вопрос журналистов, должны ли демократы снести это помещение, если у них появится соответствующая возможность.
«Нет. Я думаю, чтобы действительно подразнить (Трампа — прим. ред.), просто назовите это бальным залом Барака Обамы», — сказал политик в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC News.
Напомним, новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может присвоить ему свое имя. Американский лидер позже опроверг эту информацию. Он не исключил, что помещение будет названо президентским бальным залом.