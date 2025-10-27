В США призвали дать имя Обамы бальному залу Белого дома после ухода Трампа

Напомним, новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может присвоить ему свое имя. Американский лидер позже опроверг эту информацию. Он не исключил, что помещение будет названо президентским бальным залом.