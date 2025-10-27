Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США призвали дать имя Обамы бальному залу Белого дома после ухода Трампа

Сенатор США Гальего считает, что демократам не следует сносить новый бальный зал Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Рубен Гальего, который представляет Демократическую партию в Конгрессе США, предложил назвать именем 44-го американского президента Барака Обамы новый бальный зал Белого дома после того, как глава государства Дональд Трамп покинет свой пост.

Так он ответил на вопрос журналистов, должны ли демократы снести это помещение, если у них появится соответствующая возможность.

«Нет. Я думаю, чтобы действительно подразнить (Трампа — прим. ред.), просто назовите это бальным залом Барака Обамы», — сказал политик в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC News.

Напомним, новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может присвоить ему свое имя. Американский лидер позже опроверг эту информацию. Он не исключил, что помещение будет названо президентским бальным залом.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше