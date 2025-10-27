FT: Американская компания провалила контракт по боеприпасам Украине на $1 млрд

Однако оказалось, что у Firearms не было ни опыта международного экспорта, ни навыков работы с заказами столь масштабных объемов, а также отсутствовали необходимые склады для хранения такого количества товаров. В результате компания не смогла поставить Киеву ни одного боеприпаса.