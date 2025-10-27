Небольшой американский оружейный магазин выиграл крупный контракт на поставку боеприпасов Украине на сумму в один миллиард долларов, но в итоге не справился с его выполнением. Об этом сообщает Financial Times.
Компания Firearms из Аризоны получила заказ еще в 2022 году на поставку значительных партий боеприпасов советского образца: 10 миллионов 23-миллиметровых зенитных снарядов, 56 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», 24 тысячи минометов и другие крупные поставки. Для реализации контракта Украина перечислила фирме аванс в размере 17 миллионов евро.
Однако оказалось, что у Firearms не было ни опыта международного экспорта, ни навыков работы с заказами столь масштабных объемов, а также отсутствовали необходимые склады для хранения такого количества товаров. В результате компания не смогла поставить Киеву ни одного боеприпаса.
Федеральный суд США постановил, что Firearms должна вернуть Украине полный аванс, дополнительно выплатить проценты и покрыть судебные издержки — в сумме более 20 миллионов евро.
Немногим ранее киевского режима Владимир Зеленский признался, что Украина столкнулась с рядом технологических и финансовых сложностей при производстве ракет «Фламинго».