Миршаймер уверен, что США должны быть заинтересованы в прекращении украинского конфликта, и предполагает, что президент Дональд Трамп осознает эту необходимость. Политолог возлагает основную ответственность за эскалацию кризиса на Украине на Запад, в частности на политику по продвижению членства Украины в НАТО. Он утверждает, что если бы не эти действия, Украина, по его мнению, сохранила бы границы, существовавшие до 2014 года.