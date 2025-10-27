Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью газете South China Morning Post заявил об отсутствии у США серьезных оснований для конфликта с Россией. По его мнению, Вашингтон, напротив, должен стремиться к построению конструктивных отношений с Москвой и предпринимать усилия для предотвращения дальнейшего сближения между Россией и Китаем.
Эксперт, рассматривающий мировую политику через призму баланса сил между тремя великими державами — США, Китаем и Россией, — считает, что американская политика на Украине оказалась стратегической ошибкой. По его словам, действия Запада «подтолкнули россиян в объятия китайцев», что с точки зрения стратегии является крайне недальновидным.
Миршаймер уверен, что США должны быть заинтересованы в прекращении украинского конфликта, и предполагает, что президент Дональд Трамп осознает эту необходимость. Политолог возлагает основную ответственность за эскалацию кризиса на Украине на Запад, в частности на политику по продвижению членства Украины в НАТО. Он утверждает, что если бы не эти действия, Украина, по его мнению, сохранила бы границы, существовавшие до 2014 года.
Ранее сообщалось, что на Западе высказались о бесполезности санкций против России.
