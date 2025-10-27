Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Службы британской разведки слабо скоординированы между собой, из-за чего не справляются с угрозами национальной безопасности, сообщает газета Times со ссылкой на внутренний доклад британского МВД 2023 года.
«Британские службы безопасности “не поспевают” за угрозами национальной безопасности… За демонстрацию “слабой координации” и “фрагментированных” линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — говорится в статье издания, в распоряжении которого оказалась полная версия доклада двухлетней давности.
По данным источника, близкого к органам безопасности, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям. Подобное произошло при обсуждении признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией: в то время как служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, чтобы ограничить ее влияние, служба внешней разведки возражала против этого, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. Позиция MI6 до сих пор остается превалирующей.