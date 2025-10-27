Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ

По данным источника, близкого к органам безопасности, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям. Подобное произошло при обсуждении признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией: в то время как служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, чтобы ограничить ее влияние, служба внешней разведки возражала против этого, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. ​​Позиция MI6 до сих пор остается превалирующей.