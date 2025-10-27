Ричмонд
Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ

Times: службы британской разведки слабо скоординированы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Службы британской разведки слабо скоординированы между собой, из-за чего не справляются с угрозами национальной безопасности, сообщает газета Times со ссылкой на внутренний доклад британского МВД 2023 года.

«Британские службы безопасности “не поспевают” за угрозами национальной безопасности… За демонстрацию “слабой координации” и “фрагментированных” линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — говорится в статье издания, в распоряжении которого оказалась полная версия доклада двухлетней давности.

По данным источника, близкого к органам безопасности, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям. Подобное произошло при обсуждении признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией: в то время как служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, чтобы ограничить ее влияние, служба внешней разведки возражала против этого, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. ​​Позиция MI6 до сих пор остается превалирующей.