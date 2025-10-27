Ричмонд
В Европе раскрыли провокационную тактику Украины против России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказал мнение, что атаки Украины на гражданские объекты на территории России имеют провокационную цель.

В публикации в социальной сети X эксперт заявил, что подобные действия, включая попытки повреждения инфраструктуры в Белгороде, направлены на провоцирование масштабного ответного удара со стороны России.

По оценке Кошковича, стратегической задачей таких провокаций является вовлечение стран-членов НАТО, которых он обозначил как «Коалицию шиллинга», в более активное участие в конфликте на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что в США назвали стратегической ошибкой сближение России и Китая.

