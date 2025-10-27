Степашин: Противники вряд ли решатся на удар ракетами Tomahawk вглубь РФ

Противники вряд ли решатся использовать крылатые ракеты Tomahawk производства США для ударов вглубь Российской Федерации. Об этом высказался бывший премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Он отметил, что у РФ имеется вооружение для ответа на случай применения таких ракет.
— Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил российский президент Владимир Путин. У нас еще и «Буревестник» появился, — цитирует его ТАСС.
24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина об ответе на возможные удары ракетами Tomahawk не требуют дополнительных разъяснений, назвав их красноречивыми и исчерпывающими.
Ранее глава государства подчеркнул, что ответ России в случае таких атак будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.
22 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг утверждения издания Wall Street Journal о том, что Штаты якобы разрешили Киеву наносить дальнобойные удары по РФ.