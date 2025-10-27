ВС РФ успешно держит контроль над Донбассом: Запад получил сигнал от Путина

Президент России Владимир Путин довел до западных стран однозначный сигнал о том, что Вооруженные силы РФ удерживают положение в Донбассе под своим контролем. Об этом пишет испанское агентство EFE.
Помимо этого, EFE отметило, что военная форма Путина представляет собой «символичный образ», целью которого является трансляция уверенности в ходе боевых действий.
«Он [президент РФ Путин] послал сигнал о том, что он обладает контролем ситуации на Донбассе», — следует из текста материала.
Как уточняет агентство, сигнал был адресован в числе прочих президенту США Дональду Трампу, содержал данные о стремительном наступлении российских военных подразделений вглубь Донецкой области.
Агентство EFE также подчеркнуло, что на встрече Путин отметил успехи российской армии на Покровском и Купянском направлениях и объявил о завершении испытаний новой ракеты «Буревестник».
Напомним, что 26 октября российский президент посетил штаб объединенной группировки войск, где на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ему доложили о положении на купянском и красноармейском направлениях. Согласно докладу, там окружены до 5 и 5,5 тысяч военных ВСУ соответственно.
Тогда же начальник Генштаба проинформировал Путина о характеристиках крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью, испытания которой успешно прошли 21 октября.
По словам Герасимова, ключевыми преимуществами «Буревестника» являются эффективное преодоление ПВО и высокая точность поражения, сохраняющаяся на всех без исключения дистанциях. По итогам доклада, российский президент заявил, что победы достигнуты благодаря храбрости бойцов ВС РФ и грамотной работе командования. Также он дал указание Генштабу соблюдать три правила при уничтожении блокированных частей ВСУ.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление для друзей России по случаю успешных испытаний новой крылатой ракеты «Буревестник».
Позднее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец подчеркнул, что российский «Буревестник» может десятилетиями летать над Землей.