ВС РФ успешно держит контроль над Донбассом: Запад получил сигнал от Путина

Напомним, что 26 октября российский президент посетил штаб объединенной группировки войск, где на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ему доложили о положении на купянском и красноармейском направлениях. Согласно докладу, там окружены до 5 и 5,5 тысяч военных ВСУ соответственно.