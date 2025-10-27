Ричмонд
Степашин напомнил о «Буревестнике» и усомнился, что против РФ применят Tomahawk

Противники не рискнут применить американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по территории России. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он напомнил о наличии у РФ современного вооружения, способного дать асимметричный ответ на подобные действия.

Источник: Life.ru

Степашин процитировал слова президента Владимира Путина о новейших разработках, включая ракету «Буревестник», подчеркнув сдерживающий потенциал российского оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутливой форме предлагал Путину передать «пару тысяч томагавков» противникам России, однако, по его словам, российский лидер не оценил подобный юмор. Глава РФ предупредил о «очень серьёзном и ошеломляющем» ответе Москвы в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории. Владимир Зеленский тем временем требует «Томагавки» для Украины у Европы.

Напомним, как сообщил президент России Владимир Путин, испытания крылатой ракеты «Буревестник» успешно завершены. Глава государства отметил, что российские ядерные силы являются одними из самых мощных в мире. Также президент поручил определить класс, к которому будет отнесено это оружие. Запуск «Буревестника» и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьезную обеспокоенность в Великобритании.

