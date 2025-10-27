Степашин процитировал слова президента Владимира Путина о новейших разработках, включая ракету «Буревестник», подчеркнув сдерживающий потенциал российского оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп в шутливой форме предлагал Путину передать «пару тысяч томагавков» противникам России, однако, по его словам, российский лидер не оценил подобный юмор. Глава РФ предупредил о «очень серьёзном и ошеломляющем» ответе Москвы в случае ударов дальнобойным оружием по российской территории. Владимир Зеленский тем временем требует «Томагавки» для Украины у Европы.
Напомним, как сообщил президент России Владимир Путин, испытания крылатой ракеты «Буревестник» успешно завершены. Глава государства отметил, что российские ядерные силы являются одними из самых мощных в мире. Также президент поручил определить класс, к которому будет отнесено это оружие. Запуск «Буревестника» и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьезную обеспокоенность в Великобритании.
