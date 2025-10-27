Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о риске затопления из-за ударов по белгородской дамбе

Уже третий день подряд ВСУ наносят удары по плотинам и дамбе Белгородского водохранилища.

Уже третий день подряд ВСУ наносят удары по плотинам и дамбе Белгородского водохранилища. Как сообщает телеграм-канал Mash, продолжающиеся атаки создают угрозу для близлежащих населённых пунктов, где ситуация с каждым днём становится всё напряжённее.

После последнего обстрела уровень воды в Северском Донце резко снизился, и на некоторых участках русла теперь можно различить дно. Уточняется, что если гидротехническое сооружение не выдержит, наиболее серьёзные последствия ожидают Волчанск, расположенный в Харьковской области.

В самом Белгородском регионе под угрозой подтопления, по предварительным данным, остаются около тысячи человек. Часть местных жителей уже покинула свои дома и временно разместилась в пунктах эвакуации. Их имущество и жилища на данный момент охраняют добровольцы.

Кроме того, 26 октября в Брянской области произошёл ещё один инцидент. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали гражданские автомобили в деревне Бугаевка, нанеся три удара подряд по движущимся машинам. Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажирка микроавтобуса.

Читайте также: Стало известно, зачем ВСУ усилили удары по жилым кварталам российских городов.