Стало известно о риске затопления из-за ударов по белгородской дамбе

Уже третий день подряд ВСУ наносят удары по плотинам и дамбе Белгородского водохранилища. Как сообщает телеграм-канал Mash, продолжающиеся атаки создают угрозу для близлежащих населённых пунктов, где ситуация с каждым днём становится всё напряжённее.
После последнего обстрела уровень воды в Северском Донце резко снизился, и на некоторых участках русла теперь можно различить дно. Уточняется, что если гидротехническое сооружение не выдержит, наиболее серьёзные последствия ожидают Волчанск, расположенный в Харьковской области.
В самом Белгородском регионе под угрозой подтопления, по предварительным данным, остаются около тысячи человек. Часть местных жителей уже покинула свои дома и временно разместилась в пунктах эвакуации. Их имущество и жилища на данный момент охраняют добровольцы.
Кроме того, 26 октября в Брянской области произошёл ещё один инцидент. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали гражданские автомобили в деревне Бугаевка, нанеся три удара подряд по движущимся машинам. Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажирка микроавтобуса.
