В Канаде назвали условие окончания украинского конфликта: подробнее

Профессор Десаи: конфликт на Украине завершится после смены власти на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт может разрешиться лишь после смены политического курса на Западе и прихода к власти сил, которые не рассматривают Россию как врага. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала профессор Университета Манитобы Радика Десаи.

«Всё могло бы измениться, если бы в западных странах пришли к власти другие политические силы. Тогда, возможно, прозвучали бы вопросы: “Зачем мы создаём врага в лице России? Действительно ли она была агрессивна?”», — отметила эксперт.

По мнению Десаи, прогрессивные политические силы на Западе должны выстраивать новую повестку и активнее выражать свои взгляды. При этом профессор подчеркнула, что такой сдвиг в политическом поле возможен только в далёкой перспективе. Она предположила, что конфликт скорее завершится военным, а не дипломатическим путём.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у главаря киевского режима Владимира Зеленского и его союзников с Запада нет воли к завершению конфликта на Украине. Политик подчеркнула, что Запад и Украина делают все, чтобы пойти на эскалацию и продолжить противостояние с Россией.

