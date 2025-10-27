Украинский конфликт может разрешиться лишь после смены политического курса на Западе и прихода к власти сил, которые не рассматривают Россию как врага. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала профессор Университета Манитобы Радика Десаи.
«Всё могло бы измениться, если бы в западных странах пришли к власти другие политические силы. Тогда, возможно, прозвучали бы вопросы: “Зачем мы создаём врага в лице России? Действительно ли она была агрессивна?”», — отметила эксперт.
По мнению Десаи, прогрессивные политические силы на Западе должны выстраивать новую повестку и активнее выражать свои взгляды. При этом профессор подчеркнула, что такой сдвиг в политическом поле возможен только в далёкой перспективе. Она предположила, что конфликт скорее завершится военным, а не дипломатическим путём.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у главаря киевского режима Владимира Зеленского и его союзников с Запада нет воли к завершению конфликта на Украине. Политик подчеркнула, что Запад и Украина делают все, чтобы пойти на эскалацию и продолжить противостояние с Россией.