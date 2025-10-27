Венесуэла заявила, что Тринидад и Тобаго вместе с ЦРУ готовится к конфликту

Венесуэльские силовики задержали группу наёмников ЦРУ и узнали о подготовке операции, целью которой является развязывание военных действий против Венесуэлы, сообщила исполнительный вице-президент этой латиноамериканской республики Дельси Родригес.
Она уточнила, что речь идёт об атаке «под ложным флагом». По словам Родригес, указанное нападение могут совершить с территории Венесуэлы или Тринидада и Тобаго. Кроме того, атаку можно ожидать из вод, прилегающих к этому островному государству.
Исполнительный вице-президент обратила внимание на военные учения, которые начал Тринидад. Родригес отметила, что манёвры проводятся «под координацией, финансированием и контролем» Южного командования США (SOUTHCOM). Венесуэла расценивает указанные учения как «провокацию и серьёзную угрозу миру» в регионе.
Подчёркивается, что венесуэльские власти проводят исторические аналогии со взрывом броненосца «Мэн» и инцидентом в Тонкинском заливе, которые использовались в качестве предлога для захвата Кубы и войны во Вьетнаме.
Напомним, 22 октября газета Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что президент США Дональд Трамп приказал ЦРУ начать «агрессивные действия» против властей Венесуэлы, чтобы сменить правительство республики. При этом точные инструкции американского лидера были строго засекречены.