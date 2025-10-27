Выяснилось, почему российский «Буревестник» поставил США в тупик

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что испытания новой ракеты прошли успешно и поздравил союзников Москвы с этим событием. На фоне таких сообщений становится ясно — мир вступает в эпоху, где технологии снова определяют расстановку сил куда сильнее, чем дипломатия.