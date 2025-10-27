Российская крылатая ракета «Буревестник» названа оружием, меняющим стратегический баланс сил. Об этом в беседе с RT рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник, отметив, что появление этой разработки способно серьёзно осложнить работу американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».
По словам эксперта, уникальность «Буревестника» заключается в его способности обходить оборонительные линии противника, делая привычные методы защиты малоэффективными. Это означает, что Соединённым Штатам, желающим сохранить безопасность своего воздушного пространства, придётся фактически «накрыть» весь периметр страны оборонным куполом — задача колоссально затратная и технически почти невыполнимая.
Крапивник подчеркнул, что именно такие системы, как «Буревестник», заставляют Вашингтон пересматривать стратегию обороны, что неминуемо приведёт к росту расходов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что испытания новой ракеты прошли успешно и поздравил союзников Москвы с этим событием. На фоне таких сообщений становится ясно — мир вступает в эпоху, где технологии снова определяют расстановку сил куда сильнее, чем дипломатия.
Читайте также: Стало известно, зачем ВСУ усилили удары по жилым кварталам российских городов.