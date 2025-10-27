Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, почему российский «Буревестник» поставил США в тупик

Российская крылатая ракета «Буревестник» названа оружием, меняющим стратегический баланс сил.

Российская крылатая ракета «Буревестник» названа оружием, меняющим стратегический баланс сил. Об этом в беседе с RT рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник, отметив, что появление этой разработки способно серьёзно осложнить работу американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

По словам эксперта, уникальность «Буревестника» заключается в его способности обходить оборонительные линии противника, делая привычные методы защиты малоэффективными. Это означает, что Соединённым Штатам, желающим сохранить безопасность своего воздушного пространства, придётся фактически «накрыть» весь периметр страны оборонным куполом — задача колоссально затратная и технически почти невыполнимая.

Крапивник подчеркнул, что именно такие системы, как «Буревестник», заставляют Вашингтон пересматривать стратегию обороны, что неминуемо приведёт к росту расходов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что испытания новой ракеты прошли успешно и поздравил союзников Москвы с этим событием. На фоне таких сообщений становится ясно — мир вступает в эпоху, где технологии снова определяют расстановку сил куда сильнее, чем дипломатия.

Читайте также: Стало известно, зачем ВСУ усилили удары по жилым кварталам российских городов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше