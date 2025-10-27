Рыжий кот Вася стал боевым талисманом российских военных в зоне СВО

Рыжий кот по кличке Вася стал неофициальным талисманом одного из российских подразделений в зоне специальной военной операции. Как рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Амур», животное было подобрано бойцами в разрушенном доме и с тех пор не расстается с военнослужащими.