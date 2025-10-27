Ричмонд
Венесуэла осудила совместные учения США с Тринидадом и Тобаго

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с заявлением, в котором осудила совместные военные учения США и Тринидада и Тобаго, проходящие в Карибском море.

Источник: AP 2024

Она опубликовал коммюнике от имени властей страны, в котором учения называют «военной провокацией».

Отмечается, что операция подготовлена Центральным разведывательным управлением США. Настоящая цель учений — спровоцировать «полномасштабную военную конфронтацию» Венесуэлы и Тринидада и Тобаго. Информация об этом была получена от захваченной группы наемников, «имеющих прямые сведения от американской разведки».

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил о возможном проведении наземных военных операций на территории Венесуэлы, правительство которой американская администрация обвиняет в пособничестве наркотрафику. С начала сентября военное командование США подтвердило как минимум девять ударов по судам с «наркотеррористами». Сообщалось о 37 подтвержденных погибших. Большинство ударов пришлось на акваторию Карибского моря.

