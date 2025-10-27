Венесуэла осудила совместные учения США с Тринидадом и Тобаго

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил о возможном проведении наземных военных операций на территории Венесуэлы, правительство которой американская администрация обвиняет в пособничестве наркотрафику. С начала сентября военное командование США подтвердило как минимум девять ударов по судам с «наркотеррористами». Сообщалось о 37 подтвержденных погибших. Большинство ударов пришлось на акваторию Карибского моря.