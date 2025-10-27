Российский боец под огнем вынес 20 раненых сослуживцев

Самым опасным этапом, по словам «Орина», было пересечение открытых участков местности, где эвакуаторы и раненые оказывались полностью незащищенными. Он отметил, что для спасенных бойцов появление санитара становится знаком надежды — многие благодарят за спасение еще на пути к укрытию.