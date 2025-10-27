Ричмонд
Российский боец под огнем вынес 20 раненых сослуживцев

Солдат группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» поделился с РИА Новости деталями проведения одной из сложнейших операций по спасению раненых.

Солдат группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» поделился с РИА Новости деталями проведения одной из сложнейших операций по спасению раненых. В ходе недавнего штурма, находясь под непрерывным огнем противника, он лично эвакуировал с линии соприкосновения 20 получивших ранения бойцов.

Как рассказал военнослужащий, на эвакуацию каждого раненого уходило значительное время — работа заняла почти сутки без сна. Преодоление расстояния между укрытиями в 700−900 метров происходило в условиях постоянного обстрела из минометов и атак дронов.

Самым опасным этапом, по словам «Орина», было пересечение открытых участков местности, где эвакуаторы и раненые оказывались полностью незащищенными. Он отметил, что для спасенных бойцов появление санитара становится знаком надежды — многие благодарят за спасение еще на пути к укрытию.

Ранее сообщалось, что рыжий кот Вася стал боевым талисманом российских военных в зоне СВО.

