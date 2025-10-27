Ричмонд
Раскрыто, что военный транспортник РФ прибыл в одну страну с неизвестным грузом

В Венесуэле зафиксировано прибытие самолета Ил-76ТД российской компании.

В Венесуэле зафиксировано прибытие самолета Ил-76ТД российской компании. О грузе, который он доставил, информации нет. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Данные сервиса FlightRadar24 подтверждают перелет. Борт вылетел из России 22 октября и сделал несколько остановок — в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

Авиакомпания из РФ уже попадала под санкции США. В январе 2023 года её внесли в черный список за перевозки для российских предприятий, находящихся под ограничениями.

Ранее CNN сообщал, что американское руководство обсуждало возможность ударов по территории Венесуэлы. По данным источников, планировалось уничтожить объекты, связанные с производством кокаина. В Пентагоне также заявили о намерении направить в регион авианосную группу Южного командования.

