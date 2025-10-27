Ил-76ТД из России с неизвестным грузом приземлился в Венесуэле

Ранее Дональд Трамп обвинял Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Он также анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у армии страны есть пять тысяч комплексов «Игла-С». Он обратился к Трампу на английском языке с призывом не нападать на Венесуэлу.