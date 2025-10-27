Ричмонд
Ил-76ТД из России с неизвестным грузом приземлился в Венесуэле

В Венесуэлу прибыл самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». Что перевозил тяжёлый военно-транспортный самолёт, не сообщается.

Сервис FlightRadar24 тоже подтвердил прибытие воздушного судна в Венесуэлу. Самолёт вылетел из России 22 октября. Его маршрут включал остановки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

Ранее Дональд Трамп обвинял Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Он также анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у армии страны есть пять тысяч комплексов «Игла-С». Он обратился к Трампу на английском языке с призывом не нападать на Венесуэлу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

