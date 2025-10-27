«Нет выхода». Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Западные страны не могут не поддерживать Украину, поскольку поражение Киева будет означать и их поражение, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение», — отметил он.
При этом аналитик обвинил европейский истеблишмент в скудоумии, подчеркнув, что политики в ЕС сами загнали себя в угол.
«Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются», — подчеркнул Риттер.
Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.