Эксперт раскрыл причину переноса саммита Путина и Трампа

Перенос саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште был вызван не фундаментальными разногласиями между Москвой и Вашингтоном, а реакцией Европейского союза на исключение его из этого процесса. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог Энгин Озер.