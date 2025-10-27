Ричмонд
Эксперт раскрыл причину переноса саммита Путина и Трампа

Перенос саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште был вызван не фундаментальными разногласиями между Москвой и Вашингтоном, а реакцией Европейского союза на исключение его из этого процесса.

Перенос саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште был вызван не фундаментальными разногласиями между Москвой и Вашингтоном, а реакцией Европейского союза на исключение его из этого процесса. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог Энгин Озер.

По словам эксперта, Берлин и Париж расценили инициативу Венгрии по организации встречи без согласования с ЕС как «форму саботажа». При этом Озер напомнил, что Путин четко обозначил — саммит откладывается, но не отменяется.

Политолог сообщил, что Европейский союз уже подготовил альтернативный 12-пунктовый план соглашения о прекращении огня и готов его обнародовать. Он также отметил, что проведение российско-американского саммита в Турции могло бы стать важной опорой для всех сторон — Европы, России и США.

Озер считает, что недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон знаменует начало новой эры в турецко-американских отношениях и установление стратегического партнерства. Анкара уже предлагала свою площадку для возможного саммита Россия—США, подчеркивая полезность диалога для прекращения украинского конфликта.

Эксперт выделил высокий уровень безопасности Турции и ее признанный статус в Москве. Он также указал на позитивную динамику в том, что ЕС и Великобритания, поддерживающие заморозку конфликта, выступают за широкое снятие антироссийских санкций.

По оценке Озера, продолжающаяся полусекретная дипломатия между Москвой и Вашингтоном позволяет предположить, что соглашение о прекращении огня близко к завершению, и работа сейчас перешла в формальную фазу.

Ранее сообщалось, что в Европе раскрыли провокационную тактику Украины против России.

