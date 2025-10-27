Ричмонд
Российский боец рассказал, как ВСУшники минировали тела ещё живых сослуживцев

Стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Хики рассказал, как бойцы ВСУ минировали тела погибших сослуживцев в Первомайском Днепропетровской области. По словам военнослужащего, украинские подразделения устанавливали самодельные мины под телами как погибших, так и ещё живых солдат.

Источник: Life.ru

«Мне довелось наблюдать картину, как свои же вэсэушники минировали “трёхсотых” своих же, подкладывая под них самодельные мины. Казалось бы, вроде дышит противник, хочется помочь, так как проявляешь гуманность к человеку, но не можешь», — приводит слова российского бойца ТАСС.

Боец также рассказал о тотальном минировании территории населённого пункта, где каждый подвал и дом требовали тщательной проверки на наличие взрывных устройств. Противник оставлял в зданиях замаскированные под бытовые предметы взрывные устройства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР. Об этом сообщил оператор БПЛА подразделения «Шторм» российской «Южной» группировки войск с позывным Дизель.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

