В Сеуле считают маловероятной встречу Трампа и Ким Чен Ына

Ей задали вопрос о вероятности встречи несколько раз. Позже она отметила, что встреча Ким Чен Ына и Трампа на межкорейской границе в 2019 году была подготовлена в короткие сроки. О Хён Чжу пояснила, что в администрации президента Республики Корея считают маловероятной встречу, исходя из собственных представлений о вероятных действиях КНДР. Но КНДР, по мнению О Хён Чжу, часто «обманывает южнокорейские ожидания». Чиновница при этом не стала исключать полностью возможность переговоров.