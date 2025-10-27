Ричмонд
В Сеуле считают маловероятной встречу Трампа и Ким Чен Ына

Предметной информации о встрече нет, подчеркнула заместитель начальника управления национальной безопасности администрации О Хён Чжу.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея считает маловероятной внезапную встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе во время саммита АТЭС, но не исключают такого развития событий. Об этом заявила третий заместитель начальника управления национальной безопасности администрации О Хён Чжу.

«Общая оценка нашей администрации заключается в том, что нет конкретных признаков того, что эта встреча произойдет», — сказала она в ходе пресс-конференции. «У меня нет предметной информации, [что встреча состоится]. Только спекуляции в газетах», — добавила чиновница.

Ей задали вопрос о вероятности встречи несколько раз. Позже она отметила, что встреча Ким Чен Ына и Трампа на межкорейской границе в 2019 году была подготовлена в короткие сроки. О Хён Чжу пояснила, что в администрации президента Республики Корея считают маловероятной встречу, исходя из собственных представлений о вероятных действиях КНДР. Но КНДР, по мнению О Хён Чжу, часто «обманывает южнокорейские ожидания». Чиновница при этом не стала исключать полностью возможность переговоров.

Накануне с аналогичной позицией выступил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак. По его словам, в Сеуле не видят признаков подготовки встречи, но готовы к такому сценарию.

