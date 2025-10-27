«Он послал сигнал»: западные СМИ увидели скрытый смысл во встрече Путина с командующими группировками войск

Также Путин сообщил, что закончились основные испытания новой крылатой ракеты «Буревестник». Эта ракета может лететь очень далеко, пока что до 14 тыс. километров, потому что у нее есть уникальный ядерный двигатель. Герасимов рассказал президенту, что 21 октября «Буревестник» находился в воздухе 15 часов. Он добавил, что это не все, на что способна ракета.