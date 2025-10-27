Испанское новостное агентство EFE заявило, что Владимир Путин во время последней встречи с командующими задействованных в зоне спецоперации группировок отправил Западу явный сигнал о ситуации в Донбассе. По мнению агентства, российский лидер дал понять, что обладает преимуществом в регионе.
«Он послал сигнал о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — говорится в публикации.
Кроме того, EFE обратило внимание на военную униформу, в которую был одет президент. Агентство назвало внешний вид весьма символичным, отметив, что он призван проецировать уверенность на поле боя.
В своей публикации EFE напомнило, что в ходе совещания Путин оценил успехи российских вооруженных сил на Покровском и Купянском направлениях. Также было отмечено заявление президента о завершении испытаний инновационной ракеты «Буревестник».
Как писал сайт KP.RU, 26 октября глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Все они подробно доложили российскому лидеру о ситуации на передовой.
Также Путин сообщил, что закончились основные испытания новой крылатой ракеты «Буревестник». Эта ракета может лететь очень далеко, пока что до 14 тыс. километров, потому что у нее есть уникальный ядерный двигатель. Герасимов рассказал президенту, что 21 октября «Буревестник» находился в воздухе 15 часов. Он добавил, что это не все, на что способна ракета.
Помимо прочего российский лидер в ходе совещания поручил принять все необходимые меры для обеспечения сдачи в плен украинских военных, отметив, что это необходимо для минимизации «напрасных жертв».
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указывал, что президент РФ Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении линии боевых действий.
В течение минувшей недели российским подразделениям удалось продвинуться на различных участках передовой. Согласно официальному заявлению Министерства обороны, военнослужащими было освобождено 10 населенных пунктов, расположенных в четырех регионах.