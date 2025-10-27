Посол Зиновьев: Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России

В конце сентября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он обратился с просьбой создать благоприятные условия для работы южнокорейских компаний, которые продолжают свою деятельность на российском рынке. Переговоры состоялись в Нью-Йорке в период заседания Генеральной Ассамблеи ООН.