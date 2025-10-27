Посол Зиновьев: Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России

Зиновьев объяснил, что корейский бизнес частично вынужден был покинуть российский рынок и свои производственные мощности.
«Хотя я бы сделал акцент на слове “вынуждены”. Никто не хлопал дверью, все хотели остаться», — цитирует посла РИА «Новости».
Дипломат добавил, что южнокорейские компании хорошо понимают возможности и потенциал российского рынка. Фирмы, которые остались, особенно в сферах питания, гостиничного бизнеса и торговли, показывают устойчивость и успешно развиваются.
«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», — сказал Зиновьев.
Посол пожелал успехов компаниям Южной Кореи, которые продолжают работать в России и с уважением относятся к стране.
В конце сентября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он обратился с просьбой создать благоприятные условия для работы южнокорейских компаний, которые продолжают свою деятельность на российском рынке. Переговоры состоялись в Нью-Йорке в период заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.