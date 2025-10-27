Немец из ВСУ заявил, что российские дроны закрыли всё небо под Красноармейском

«Нас должны были поменять, но не поменяли, был обстрел. Ваших много, у нас большие потери. Наши спецы начали откат делать, а нам откат не дали. Сказали держаться на позиции. А там уже некому держаться, всё разбито и связи нет. У нас сели радейки. Мы шли, можно сказать, по трупам. Очень большие потери. Ты идёшь и знаешь, что идёшь на смерть. Вашими птичками всё небо закрыто. На одного нашего по две птички — это 100%. Страшно», — рассказал Немец ТАСС.