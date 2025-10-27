Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу заявил, что западные страны вынуждены продолжать поддержку Украины, поскольку поражение Киева будет означать и их собственное стратегическое поражение. По его словам, европейская политическая и экономическая элита вложила в эту модель поддержки столько ресурсов, что теперь не способна рассматривать альтернативные сценарии.
Эксперт раскритиковал европейский истеблишмент, обвинив его в отсутствии дальновидности и загнанности в собственноручно созданную ловушку. Риттер охарактеризовал действия западных политиков как «упорство в глупости», отметив, что у них не осталось иного выбора, кроме продолжения текущего курса.
Также аналитик предупредил о потенциальной ответственности европейских экономистов за тяжелые последствия их решений, связанных с поддержкой антироссийских санкций и других мер, в случае поражения Украины.
