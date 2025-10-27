Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу заявил, что западные страны вынуждены продолжать поддержку Украины, поскольку поражение Киева будет означать и их собственное стратегическое поражение. По его словам, европейская политическая и экономическая элита вложила в эту модель поддержки столько ресурсов, что теперь не способна рассматривать альтернативные сценарии.