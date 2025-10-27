Российский боец эвакуировал 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

Особую сложность, как отметил военный, представляет преодоление открытых пространств между лесополосами, где расстояние в 700−900 метров приходится проходить под миномётным обстрелом и атаками дронов-камикадзе.
«Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит “спасибо, что я живой”, — рассказал он в беседе с РИА “Новости”.
Ранее Life.ru рассказывал про случай спасения российскими медиками тяжелораненого украинского военнослужащего, который первоначально отказывался сдаваться в плен. Несмотря на сопротивление раненого, российские бойцы наложили ему жгут и эвакуировали для оказания медицинской помощи.
