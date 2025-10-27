Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец эвакуировал 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

Российский военнослужащий из группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» описал экстремальные условия работы санитаров на передовой. По его словам, во время одного из недавних штурмов ему удалось эвакуировать 20 раненых бойцов за почти сутки непрерывной работы.

Источник: Life.ru

Особую сложность, как отметил военный, представляет преодоление открытых пространств между лесополосами, где расстояние в 700−900 метров приходится проходить под миномётным обстрелом и атаками дронов-камикадзе.

«Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит “спасибо, что я живой”, — рассказал он в беседе с РИА “Новости”.

Ранее Life.ru рассказывал про случай спасения российскими медиками тяжелораненого украинского военнослужащего, который первоначально отказывался сдаваться в плен. Несмотря на сопротивление раненого, российские бойцы наложили ему жгут и эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.