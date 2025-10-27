Западные страны не могут отказаться от поддержки Украины, потому что поражение Киева станет для них собственным поражением. Такое мнение выразил военный эксперт и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер объяснил, что европейская политическая и экономическая элита вложила очень много ресурсов — как политических, так и экономических — в помощь Украине и теперь не рассматривает других вариантов.
«Если они откажутся от Украины, это будет означать её поражение. А поражение Украины в стратегическом плане автоматически станет их стратегическим поражением», — объяснил он.
По словам Риттера, европейские политики загнали себя в безвыходное положение. Он назвал их «отчаявшимися людьми», для которых единственный выход — «продолжать упорствовать в своей ошибке».
Тем временем в Канаде назвали условие окончания украинского конфликта. Профессор Университета Манитобы Радика Десаи отметила, что он может разрешиться лишь после смены политического курса на Западе и прихода к власти сил, которые не рассматривают Россию как врага.