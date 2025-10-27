Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия президента Милея лидирует на парламентских выборах в Аргентине

Либертарианский блок со «Свободой наступает» набрал 41% голосов.

Источник: Аргументы и факты

В Аргентине состоялись парламентские выборы, по итогам которых политический проект главы государства Хавьера Милея укрепил свои позиции в Нацконгрессе (парламент). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным избирательным управлением.

Либертарианский блок, который возглавляет правящая партия «Свобода наступает», в сумме по стране получил почти 41% голосов, а перонистская оппозиция, или блок «Сила отечества», — около 32%.

Явка избирателей стала рекордно низкой по историческим меркам — почти 68%, то есть не пришли на голосование примерно 12 миллионов человек.