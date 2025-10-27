Партия президента Милея лидирует на парламентских выборах в Аргентине

В Аргентине состоялись парламентские выборы, по итогам которых политический проект главы государства Хавьера Милея укрепил свои позиции в Нацконгрессе (парламент). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным избирательным управлением.
Либертарианский блок, который возглавляет правящая партия «Свобода наступает», в сумме по стране получил почти 41% голосов, а перонистская оппозиция, или блок «Сила отечества», — около 32%.
Явка избирателей стала рекордно низкой по историческим меркам — почти 68%, то есть не пришли на голосование примерно 12 миллионов человек.