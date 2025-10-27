Ричмонд
Системы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над 13 регионами России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время осуществили перехват и уничтожение 193 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 13 регионов страны.

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время осуществили перехват и уничтожение 193 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 13 регионов страны.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, наиболее интенсивные атаки были отражены в воздушном пространстве Брянской (47 единиц), Калужской (42 единицы) и Московской областей.

На подступах к столице нейтрализовано 40 воздушных целей, из которых 34 беспилотника направлялись непосредственно в сторону Москвы. Значительное количество дронов также сбито над Тульской (32 единицы), Курской (10 единиц) и Орловской (7 единиц) областями. По четыре цели уничтожено над Ростовской и Воронежской областями, по две — над Оренбургской и Тамбовской, и по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Ранее сообщалось, что в поселке Погар Погарского района Брянской области беспилотник ВСУ ударил по движущемуся микроавтобусу с пассажирами.

