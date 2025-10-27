Ричмонд
Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью

Литва закрыла два действовавших перехода на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литовские власти на неопределенное время закрыли 26 октября два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью, пишет ТАСС.

О закрытии действующих переходов проинформировал литовский национальный центр управления кризисами:

«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено».

Уточняется, что эта мера регулярно применяется после вынужденного закрытия аэропорта в Вильнюсе из-за появляющихся в его контрольной зоне метеозондов. Ими в Литву перебрасывают контрабандные сигареты.

Вильнюсский аэропорт закрывали и в ночь с 26 на 27 октября. Из-за этого с проблемами столкнулись более 14 тыс. пассажиров, а 95 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.

Когда граница с Беларусью откроется будет решать правительственная комиссия по нацбезопасности.

Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Беларусью или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство, пишет РИА Новости.

Науседа сказал, что «ответные меры должно предложить правительство»:

— В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита.

Ранее мы писали, что таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября.

Еще Литва заявила, что границу с Беларусью могут закрыть на более длительный срок.

Еще «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

