Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью

Вильнюсский аэропорт закрывали и в ночь с 26 на 27 октября. Из-за этого с проблемами столкнулись более 14 тыс. пассажиров, а 95 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.