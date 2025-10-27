Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью

Литовские власти на неопределенное время закрыли 26 октября два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью, пишет ТАСС.
О закрытии действующих переходов проинформировал литовский национальный центр управления кризисами:
«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено».
Уточняется, что эта мера регулярно применяется после вынужденного закрытия аэропорта в Вильнюсе из-за появляющихся в его контрольной зоне метеозондов. Ими в Литву перебрасывают контрабандные сигареты.
Вильнюсский аэропорт закрывали и в ночь с 26 на 27 октября. Из-за этого с проблемами столкнулись более 14 тыс. пассажиров, а 95 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.
Когда граница с Беларусью откроется будет решать правительственная комиссия по нацбезопасности.
Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Беларусью или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство, пишет РИА Новости.
Науседа сказал, что «ответные меры должно предложить правительство»:
— В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита.
Ранее мы писали, что таможня заявила, что Литва в третий раз за неделю без предупреждения закрывала границу с Беларусью ночью с 25 на 26 октября.
Еще Литва заявила, что границу с Беларусью могут закрыть на более длительный срок.
