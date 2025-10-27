Издание The American Thinker опубликовало материал, в котором авторы призвали остановить передачу современного вооружения Киеву. По их мнению, отказ от поставок может стать для президента США Дональда Трампа инструментом давления на украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее, 23 октября, Зеленский заявил, что Украина хочет получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых они есть в арсенале. По его словам, переговоры с такими государствами уже ведутся.
Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что решения о поставках принимает каждое государство отдельно. НАТО не имеет права распоряжаться вооружением стран-членов, включая ракеты Tomahawk, которые принадлежат США.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в случае применения Украиной американских ракет последует «ошеломляющий» ответ со стороны российских войск.
