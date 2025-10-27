China Daily: фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США и рвет связи с Китаем

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получать специальную лицензию. Это вызвало недовольство в США и Евросоюзе. На саммите ЕС 23 октября президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал ввести против Китая «жесточайшие санкции», если он не ослабит указанные рестрикции.