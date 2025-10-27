China Daily: фон дер Ляйен делает ЕС зависимым от США и рвет связи с Китаем

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит непоследовательную политику «стратегической автономии», ввергая ЕС в зависимость от США и разрывая связи с Китаем. Такую точку зрения высказали авторы газеты China Daily.
«Выступая за “независимость” ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», — говорится в связи с недавним заявлением главы ЕК, которая призвала снизить зависимость ЕС от стратегического сырья из Китая.
Авторы напоминают, что европейско-американские торговые отношения сталкиваются с трудностями в связи с усиливающимся давлением Белого дома, который к тому же принуждает Брюссель «следовать линии США на геополитическом фронте». «Провозглашенная ЕС “стратегическая автономия”, по-видимому, означает отказ от сотрудничества с Китаем, а не решение сложной проблемы структурной зависимости от Вашингтона», — подчеркивается в статье.
25 октября фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР. По ее словам, Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.
9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получать специальную лицензию. Это вызвало недовольство в США и Евросоюзе. На саммите ЕС 23 октября президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал ввести против Китая «жесточайшие санкции», если он не ослабит указанные рестрикции.