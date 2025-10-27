В США призвали прекратить поставки современного оружия Украине

Эти сообщения появилась на фоне заявления украинского лидера о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, имеющих такое оружие в арсеналах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что решения о передаче конкретных видов вооружения принимаются суверенными государствами-членами альянса, а не организацией в целом.
Ранее Дональд Трамп во время встречи с Зеленским прямо заявил, что ракеты Tomahawk и другое современное оружие необходимы самим Соединённым Штатам, подчеркнув масштабы уже оказанной военной поддержки. Напомним, встреча главы киевского режима и американского лидера состоялась 17 октября.
