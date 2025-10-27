Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США призвали прекратить поставки современного оружия Украине

В США прозвучал призыв прекратить поставки современного вооружения на Украину. В американском издании The American Thinker отметили, что это позволит президенту Дональду Трампу усилить давление на Владимира Зеленского.

Источник: Life.ru

Эти сообщения появилась на фоне заявления украинского лидера о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, имеющих такое оружие в арсеналах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что решения о передаче конкретных видов вооружения принимаются суверенными государствами-членами альянса, а не организацией в целом.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с Зеленским прямо заявил, что ракеты Tomahawk и другое современное оружие необходимы самим Соединённым Штатам, подчеркнув масштабы уже оказанной военной поддержки. Напомним, встреча главы киевского режима и американского лидера состоялась 17 октября.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше