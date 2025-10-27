Глава Крыма Аксенов выступил против деления регионов России на старые и новые

— За 9 месяцев республику посетило 6 млн 65 тысяч туристов. Это на 16% выше показателя прошлого года. В 2024-м столько гостей посетило наш регион за весь год. ~Только за лето у нас отдохнуло 3 млн 375 тысяч человек, что на 15% больше, чем в прошлом году.~ Так что показатели на сегодняшний день обнадеживающие.