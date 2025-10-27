В Башкирии рассмотрят законопроект о сборе взносов на капремонт

Согласно законопроекту обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в таком многоквартирном доме будет возникать по истечении восьми месяцев после месяца официального опубликования республиканской программы капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.
Его принятие позволит включать такие дома в республиканскую программу капитального ремонта, планомерно пополнять счет дома и в конечном итоге обеспечивать безопасные условия проживания.
Как сообщили в региональном парламенте, изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» планируется рассмотреть в первом чтении на заседании 30 октября.
Ранее жителям Башкирии напомнили о вариантах накопления средств на капремонт домов.